В ночь на 13 ноября в Воронежской области обнаружили и уничтожили 20 БПЛА

Минувшей ночью ПВО обнаружило и уничтожило в небе над Воронежской областью 20 украинских беспилотников. Об этом утром 13 ноября сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется. Режим опасности атаки БПЛА в регионе продолжает действовать.
Также ранним утром в четверг в Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе объявляли угрозу непосредственного удара беспилотников, звучали сирены.
