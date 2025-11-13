ВСУ начали отступать вдоль реки Оскол в западной части Купянска

«Отряд зачищает от боевиков ВСУ западную часть Купянска в районе реки Оскол. В ходе боевых действий уничтожили до 20 боевиков. Работаем без суеты в соответствии с задачей, бережем своих парней. Противник отступает вдоль реки», — рассказал офицер на видео, предоставленном Минобороны.