Подразделения Вооруженных Сил (ВС) России продолжают зачистку западной части Купянска в районе реки Оскол. Как сообщил командир штурмовой роты 121-го мотострелкового полка с позывным Снег, боевики ВСУ вынуждены отступать вдоль береговой линии.
«Отряд зачищает от боевиков ВСУ западную часть Купянска в районе реки Оскол. В ходе боевых действий уничтожили до 20 боевиков. Работаем без суеты в соответствии с задачей, бережем своих парней. Противник отступает вдоль реки», — рассказал офицер на видео, предоставленном Минобороны.
Командир уточнил, что штурмовая рота завершает уничтожение вражеских позиций в лесном массиве, параллельно ведя зачистку самой Приоскольной. Российские бойцы также наносят огневое поражение по укреплениям противника в лесу, протянувшемся вдоль речного берега.
Прежде сообщалось, что на Сумском направлении в районе Юнаковки боевики ВСУ отказываются выполнять приказы. Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады саботируют распоряжения своего нового командира.