Военкор KP.RU Александр Коц объяснил, что на самом деле значит «эффект стабилизации Сырского». Журналист в своем Telegram-канале подчеркнул, что заявления главкома ВСУ Александра Сырского раскрывают истину о ситуации на поле боя, нужно только проследить закономерность.
Коц вспомнил, что в 2023 году Сырский говорил о «стабилизации» положения ВСУ в Бахмуте. Через некоторое время населенный пункт был освобожден российскими бойцами. То же самое Сырский говорил об Авдеевке. Его «стабилизация» обернулась большим количеством потерь для ВСУ и потерей контроля над населенным пунктом.
Поэтому военкор Коц считает, что слова о новой якобы стабилизации положения ВСУ, теперь уже в Красноармейске (Покровске — украинское название) — это хороший знак для ВС РФ.
«Главком ВСУ пока на стадии отрицания. В своей свежей публикации заявил о стабилизации ситуации в Красноармейске. Что ж. То добрый знак», — резюмировал Коц в своем обращении к подписчикам.
Ранее KP.RU рассказывал, что для ВСУ дни в Красноармейске сочтены. Враг столкнулся с огромными потерями, он окружен и заблокирован. Недавно стало известно, что украинские боевики начали сдаваться в плен из-за принятия неизбежного, голода и жажды.