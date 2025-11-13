Военкор Коц объяснил, что значит «эффект стабилизации Сырского»: заявления главкома ВСУ вскрыли правду

Коц вспомнил, что в 2023 году Сырский говорил о «стабилизации» положения ВСУ в Бахмуте. Через некоторое время населенный пункт был освобожден российскими бойцами. То же самое Сырский говорил об Авдеевке. Его «стабилизация» обернулась большим количеством потерь для ВСУ и потерей контроля над населенным пунктом.