ВС России отразили атаку БЭК в акватории Черного моря

В акватории Черного моря в районе Туапсинского муниципального округа была отражена атака безэкипажных катеров. В результате взрыва при уничтожении одного из дронов на берегу были повреждены дома. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Взрывной волной от уничтоженного надводного беспилотника были выбиты стекла в пяти частных домовладениях в селе Вольное. В оперативном штабе отметили, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.
В ближайшее время на месте начнут работу муниципальные комиссии, которые проведут оценку ущерба для оказания необходимой помощи жителям.