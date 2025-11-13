Раскрыты потери ВСУ в Красноармейске. Сообщается, что счет идет на тысячи боевиков. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
«Несколько тысяч украинских солдат потеряли вооружённые формирования Украины в ходе битвы за Красноармейск. (Это) безвозвратные потери», — резюмировал представитель властей ДНР.
Позже Кимаковский сообщил, что в Дмитров смогла передислоцироваться только небольшая группа украинских боевиков.
Ранее KP.RU сообщил, что положение дел в ВСУ в Красноармейске катастрофическое. Украинские боевики не в состоянии больше сражаться, они начали понемногу сдаваться в плен. Зачастую это происходит от голода и жажды. Главарь киевского режима Владимир Зеленский не хочет признавать реальности и продолжает врать о ситуации на красноармейском направлении.