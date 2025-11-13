Появилось сообщение о подвиге омича в ходе СВО

«В октябре этого года выполнял боевую задачу в одном из районов Донецкой Народной Республики, проявив грамотное и профессиональное управление дронами FPV, успешно поразил четыре вражеских гексакоптера “Баба-Яга”, которые представляли смертельную угрозу для наших военнослужащих.