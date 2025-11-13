Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось сообщение о подвиге омича в ходе СВО

Уроженец Азовского района Омской области поразил технику противника.

Источник: Reuters

В официальном паблике Азовского района Омской области в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о подвиге земляка, который проходит военную службу по контракту.

«В октябре этого года выполнял боевую задачу в одном из районов Донецкой Народной Республики, проявив грамотное и профессиональное управление дронами FPV, успешно поразил четыре вражеских гексакоптера “Баба-Яга”, которые представляли смертельную угрозу для наших военнослужащих.

Благодаря грамотным и решительным действиям нашего земляка удалось не только нейтрализовать воздушные угрозы противника, но и значительно поднять моральный дух всех бойцов-товарищей", — заявили в группе администрации Азовского района.

Как отметили в администрации муниципалитета, подвиг земляка — пример мужества, храбрости и беззаветной любви к своей Родине.