В пяти домах Северского района из-за падения обломков БПЛА повреждены окна

В двух поселениях Северского района нашли обломки БПЛА. В пяти домах повреждены окна из-за падения частей сбитых беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы. Пострадавших и погибших нет.

В пгт Афипский в четырех частных домах выбило стекла, также повреждена газовая труба и легковой автомобиль. В станице Смоленской окна повредило в одном частном доме, в нескольких местах порваны провода линии электропередачи.

«Муниципалитет окажет необходимую помощь жителям, в ближайшее время устранят повреждения на сетях газо- и электроснабжения», — говорится в сообщении оперштаба.

«Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 13 ноября в акватории Черного моря в Туапсинском районе была отражена атака безэкипажных катеров. По данным региональных властей, после уничтожения одного из аппаратов в селе Вольное взрывной волной выбило стекла в пяти домах.

