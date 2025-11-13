В пяти домах Северского района из-за падения обломков БПЛА повреждены окна

На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы. Пострадавших и погибших нет.
В пгт Афипский в четырех частных домах выбило стекла, также повреждена газовая труба и легковой автомобиль. В станице Смоленской окна повредило в одном частном доме, в нескольких местах порваны провода линии электропередачи.
«Муниципалитет окажет необходимую помощь жителям, в ближайшее время устранят повреждения на сетях газо- и электроснабжения», — говорится в сообщении оперштаба.
«Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 13 ноября в акватории Черного моря в Туапсинском районе была отражена атака безэкипажных катеров. По данным региональных властей, после уничтожения одного из аппаратов в селе Вольное взрывной волной выбило стекла в пяти домах.