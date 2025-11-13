«Подразделения группировки войск “Север” в результате решительных действий освободили населенный пункт Синельниково Харьковской области. Подразделения группировки войск “Восток” продолжали наступление в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Даниловка Днепропетровской области», — сообщили в российском военном ведомстве.
ВС РФ освободили Синельниково и Даниловку
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки освободили населенные пункты Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.