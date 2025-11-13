ВСУ потеряли до 510 боевиков в зоне действий «Центра» за сутки

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери противника составили до 510 военнослужащих, два бронетранспортера западного производства, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей», — говорится в сводке российского военного ведомства.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 510 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки «Центр», сообщили в Минобороны РФ.