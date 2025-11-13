Ричмонд
ВС России отразили десять атак штурмового полка «Скала» ВСУ в районе Гришино

В Минобороны России заявили, что российские войска за сутки отразили десять атак штурмового полка «Скала» ВСУ в районе Гришино в ДНР.

Источник: РИА "Новости"

«Продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог Донецкой Народной Республики. Отражены десять атак 425-го штурмового полка “Скала” ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окружённой группировки ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что было уничтожено до 30 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин.

Ранее взятый в плен украинский боевик Павел Моисеенко рассказал, что попадание в 425-й ОШП «Скала» означает «билет в один конец».