Подразделения «Юга» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Краматорск, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики.», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.