Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения «Юга» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, три боевые бронемашины, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Краматорск, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики.», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что противник потерял до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, 21 автомобиль, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.