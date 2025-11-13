Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило о трех попытках деблокировать окруженные части ВСУ

Подразделения российской армии сорвали три попытки деблокировать окруженные в Харьковской области части ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны, опубликованной пресс-службой ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Контратаки предпринимали подразделения 151-й механизированной бригады ВСУ, а также 1-й и 15-й бригад нацгвардии. Они проходили в районах населенного пункта Моначиновка, Осиново и Нечволодовка в Харьковской области.

Цель ударов — попытка разорвать кольцо окружения частей ВСУ и прорыв к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы.

10 ноября ведомство также отчиталось об отражении в районе Гришино ДНР семи атак украинских военных, попытавшихся деблокировать окруженную группировку ВСУ.

Там же были сорваны две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка Украины вырваться из котла в северном и северо-западном направлениях.