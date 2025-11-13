«Всего в зоне ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили до 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 29 автомобилей. Уничтожены четыре склада боеприпасов и десять станций радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Минобороны: ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий «Запада» за сутки
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли в зоне ответственности российской группировки «Запад» до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.