Минобороны: ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли в зоне ответственности российской группировки «Запад» до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили до 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 29 автомобилей. Уничтожены четыре склада боеприпасов и десять станций радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке российского военного ведомства.