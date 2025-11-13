Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Силами и средствами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в ночь на 13 ноября атаку безэкипажных катеров отразили в Туапсинском округе Краснодарского края. При взрыве после уничтожение одного из надводных беспилотников в селе Вольное повреждены пять домов. В помещениях выбило окна. Погибших и пострадавших нет.
Краснодарский край в ночь на 13 ноября атаковали и беспилотниками. Над территорией региона сбили пять дронов. Еще 17 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря.
