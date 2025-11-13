Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 13 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 13 ноября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили за сутки два села

Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Синельниково Харьковской области. Бойцы «Восточной» группировки вытеснили противника из населенного пункта Даниловка Днепропетровской области.

Группировка «Север» наступает в Харьковской области

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также мотопехотной бригаде и пограничному отряду противника в районах города Волчанска и села Пролетарка Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: свыше 120 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция и восемь складов материальных средств.

«Запад» ликвидирует окруженную группировку ВСУ в Купянске

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Куриловка, Петропавловка Харьковской области, Дроновка и Святогорск ДНР.

В городе Купянске Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ. В течение суток российские бойцы сорвали три контратаки украинских подразделений в районах сел Моначиновка, Осиново и Нечволодовка, предпринятых для деблокирования окруженных подразделений, а также для прорыва к реке Оскол и восстановления разрушенных переправ. В результате огневого поражения уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три миномета и три станции РЭБ.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 29 автомобилей, четыре склада боеприпасов и десять станций РЭБ.

Подразделения «Юга» перешли на новые позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах трех населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли 190 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, двух орудий полевой артиллерии, 21 автомобиля, станции РЭБ и двух складов материальных средств.

Подраздления «Центра» наступают в Красноармейске и Дмитрове

Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 10 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР.

В Красноармейске ДНР российские штурмовики 2-й армии продолжили наступление в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. ВС РФ также вели зачистку от украинских боевиков села Рог ДНР.

В течение суток подразделения группировки отразили десять атак 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Российские бойцы уничтожили до 30 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин.

В городе Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили наступление в микрорайоне Восточный, в южной части города и в направлении микрорайона Западный.

За сутки на красноармейском направлении уничтожили более 229 украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: до 510 военнослужащих, два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей.

«Восток» продолжает наступление в Днепропетровской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области и Равнополье Запорожской области.

Потери ВСУ: до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

«Днепр» улучшил тактическое положение

Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Никольское и Малая Токмачка Запорожской области.

ВСУ лишились порядка 70 военнослужащих, 13 автомобилей, четырех станций РЭБ и склада материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах. Также ликвидировано до 19-ти безэкипажных катеров и три буксира.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • управляемую авиационную бомбу;
  • управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
  • 157 БПЛА самолетного типа.

«Силами и средствами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.