В городе Купянске Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ. В течение суток российские бойцы сорвали три контратаки украинских подразделений в районах сел Моначиновка, Осиново и Нечволодовка, предпринятых для деблокирования окруженных подразделений, а также для прорыва к реке Оскол и восстановления разрушенных переправ. В результате огневого поражения уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три миномета и три станции РЭБ.