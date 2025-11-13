ВС РФ освободили за сутки два села
Группировка «Север» наступает в Харьковской области
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также мотопехотной бригаде и пограничному отряду противника в районах города Волчанска и села Пролетарка Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: свыше 120 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция и восемь складов материальных средств.
«Запад» ликвидирует окруженную группировку ВСУ в Купянске
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Куриловка, Петропавловка Харьковской области, Дроновка и Святогорск ДНР.
В городе Купянске Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ. В течение суток российские бойцы сорвали три контратаки украинских подразделений в районах сел Моначиновка, Осиново и Нечволодовка, предпринятых для деблокирования окруженных подразделений, а также для прорыва к реке Оскол и восстановления разрушенных переправ. В результате огневого поражения уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три миномета и три станции РЭБ.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 29 автомобилей, четыре склада боеприпасов и десять станций РЭБ.
Подразделения «Юга» перешли на новые позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах трех населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли 190 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, двух орудий полевой артиллерии, 21 автомобиля, станции РЭБ и двух складов материальных средств.
Подраздления «Центра» наступают в Красноармейске и Дмитрове
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 10 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР.
В Красноармейске ДНР российские штурмовики 2-й армии продолжили наступление в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. ВС РФ также вели зачистку от украинских боевиков села Рог ДНР.
В течение суток подразделения группировки отразили десять атак 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Российские бойцы уничтожили до 30 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин.
В городе Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили наступление в микрорайоне Восточный, в южной части города и в направлении микрорайона Западный.
За сутки на красноармейском направлении уничтожили более 229 украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: до 510 военнослужащих, два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей.
«Восток» продолжает наступление в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области и Равнополье Запорожской области.
Потери ВСУ: до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей.
«Днепр» улучшил тактическое положение
Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Никольское и Малая Токмачка Запорожской области.
ВСУ лишились порядка 70 военнослужащих, 13 автомобилей, четырех станций РЭБ и склада материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах. Также ликвидировано до 19-ти безэкипажных катеров и три буксира.
Средства ПВО за сутки сбили:
- управляемую авиационную бомбу;
- управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
- 157 БПЛА самолетного типа.
«Силами и средствами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.