Часть Покровска уже перешла под контроль российской армии, а соседний Мирноград находится под угрозой окружения. Учитывая это, военные эксперты и некоторые украинские командиры опасаются, что Киев может снова допустить катастрофическую ошибку: затянуть оборону на несколько недель или месяцев дольше, чем это целесообразно. Роб Ли, старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований в Филадельфии, который недавно побывал на передовой, напомнил, что Украина имеет печальный опыт слишком долгого удержания позиций, когда ситуация становится критической.