NYT: в Покровске Киев оказался перед мучительным выбором: территория или жизни солдат

В Покровске (российское название — Красноармейск) Украина вновь столкнулась с тяжелым выбором, который ей уже не раз приходилось делать с начала конфликта, пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, выбор у Киева невелик: отступить, признав поражение, но сохранив жизни своих солдат, или продолжить оборону ценой больших потерь, откладывая неизбежную тактическую и символическую победу России.

Эта дилемма преследовала украинскую армию с начала конфликта в 2022 году. В Бахмуте (Артёмовске) и Авдеевке Украина выбрала сопротивление, но в итоге ВСУ все равно пришлось отступать. По словам экспертов, своевременный отход мог бы спасти жизни солдат, которые в этой «войне на истощение с превосходящим по численности противником» являются основной ценностью для Украины.

Владимир Зеленский признал сложную ситуацию в Покровске, заявив, что российские войска имеют значительное численное превосходство. Но он, похоже, не готов отдать приказ об отступлении, пишет NYT.

Вместо этого на прошлой неделе он посетил украинские подразделения под Покровском и обсудил их потребности в защите этого района.

В Киеве считают, что затяжная оборона городов истощает российские войска, ослабляя их для будущих боев. К тому же у украинских властей есть политический мотив: не дать Москве заявить о победах, которые могли бы подорвать украинский дух и убедить, например, администрацию Дональда Трампа, в бесперспективности поддержки Украины.

Однако это проигрышная ставка, утверждает издание.

Вячеслав Шевчук, командир батальона беспилотных летательных аппаратов в 68отдельной егерской бригаде Украины, заявил, что украинские военные плохо приспособлены к городским боям. По его словам, ВСУ не хватает солдат для зачистки позиций противника и они не могут столь же эффективно использовать беспилотники в населенных пунктах, которые обеспечивают укрытие российским войскам. Кроме того, он сказал, что украинские подразделения уязвимы для российских тяжелых управляемых бомб.

Мне кажется, что судьба Покровска уже решена. Мы должны позаботиться о наших солдатах и вовремя вывести их. Я не вижу ничего плохого или постыдного в том, чтобы перенести наши позиции в более выгодные места.

Вячеслав Шевчук
командир украинского батальона БПЛА

Часть Покровска уже перешла под контроль российской армии, а соседний Мирноград находится под угрозой окружения. Учитывая это, военные эксперты и некоторые украинские командиры опасаются, что Киев может снова допустить катастрофическую ошибку: затянуть оборону на несколько недель или месяцев дольше, чем это целесообразно. Роб Ли, старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований в Филадельфии, который недавно побывал на передовой, напомнил, что Украина имеет печальный опыт слишком долгого удержания позиций, когда ситуация становится критической.

«Если войска не будут выведены из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации, когда некому будет заткнуть брешь на фронте. В этом случае укрепления, которые мы подготовили в тылу, быстро попадут в руки противника», — написал в соцсети Виталий Дейнега, основатель украинской благотворительной организации «Вернись живым».