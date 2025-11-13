ПВО сбила 14 дронов ВСУ над российскими регионами

«13 ноября с 16.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два — над территорией Курской области, один — над территорией Республики Крым и 11 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше