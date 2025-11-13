Ричмонд
ПВО сбила 14 дронов ВСУ над российскими регионами

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили 14 украинских беспилотников над Курской областью, Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«13 ноября с 16.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два — над территорией Курской области, один — над территорией Республики Крым и 11 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

