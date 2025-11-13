Военнослужащие группировки войск ВС РФ «Север» нанесли точечный удар по командованию 95-й десантной бригады ВСУ в Сумской области. С этим подразделением связаны военные преступления украинских формирований в Курской области.
В результате одного из таких ударов ликвидирован командный состав печально известной 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщили aif.ru источники в российских силовых струкутрах.
«В Сумской области нанесен результативный удар по району восстановления боеспособности 95 ОДШБр. В числе ликвидированных — командир десантного взвода лейтенант Евтушок», — отметил источник.
Удар по военнослужащим 95-й бригады может иметь особый символический характер для военных. 26 февраля, Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Орловка и Погребки.
После этого, в марте, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух мирных жителей в Погребках. Впоследствии из публикаций в СМИ стало известно, что в селе «стояла 95-я ОДШБр».
Кроме того, по словам российских военнослужащих, данное подразделение ВСУ при отступлении сожгли в Погребках православную церковь.
В Главном военном следственном управлении СК России подтвердили, что проводятся следственные действия по опознанию потерпевших и назначены необходимые экспертизы. В ведомстве пообещали, что все причастные к преступлению против мирных жителей будут установлены и понесут заслуженное наказание.