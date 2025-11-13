Бойцы РФ отомстили 95-й бригаде ВСУ за убийства мирных под Курском

В Главном военном следственном управлении СК России подтвердили, что проводятся следственные действия по опознанию потерпевших и назначены необходимые экспертизы. В ведомстве пообещали, что все причастные к преступлению против мирных жителей будут установлены и понесут заслуженное наказание.