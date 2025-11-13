Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы РФ отомстили 95-й бригаде ВСУ за убийства мирных под Курском

Российские военные нанесли удар по командованию 95-й бригады ВСУ в Сумской области. Подробности о ликвидации офицеров, связь подразделения с военными преступлениями в Курской области и реакция Следственного комитета.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие группировки войск ВС РФ «Север» нанесли точечный удар по командованию 95-й десантной бригады ВСУ в Сумской области. С этим подразделением связаны военные преступления украинских формирований в Курской области.

В результате одного из таких ударов ликвидирован командный состав печально известной 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщили aif.ru источники в российских силовых струкутрах.

«В Сумской области нанесен результативный удар по району восстановления боеспособности 95 ОДШБр. В числе ликвидированных — командир десантного взвода лейтенант Евтушок», — отметил источник.

Удар по военнослужащим 95-й бригады может иметь особый символический характер для военных. 26 февраля, Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Орловка и Погребки.

После этого, в марте, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух мирных жителей в Погребках. Впоследствии из публикаций в СМИ стало известно, что в селе «стояла 95-я ОДШБр».

Кроме того, по словам российских военнослужащих, данное подразделение ВСУ при отступлении сожгли в Погребках православную церковь.

В Главном военном следственном управлении СК России подтвердили, что проводятся следственные действия по опознанию потерпевших и назначены необходимые экспертизы. В ведомстве пообещали, что все причастные к преступлению против мирных жителей будут установлены и понесут заслуженное наказание.