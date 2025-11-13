В Крыму предупредили о начале информационной атаки со стороны Украины

«Началась информационная атака врага. Идут вбросы и публикуется ложь и фейки. Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилеты и попадания. Это ложь!» — написал Крючков в своем Telegram-канале.
Советник главы республики призвал доверять только официальным источникам информации и соблюдать информационную гигиену.
«Напоминаем об ответственности за съемку и публикацию работы систем ПВО», — подчеркнул Крючков.
