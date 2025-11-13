Ричмонд
В Крыму предупредили о начале информационной атаки со стороны Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Информационная атака началась на Крым со стороны Украины, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Источник: © РИА Новости

«Началась информационная атака врага. Идут вбросы и публикуется ложь и фейки. Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилеты и попадания. Это ложь!» — написал Крючков в своем Telegram-канале.

Советник главы республики призвал доверять только официальным источникам информации и соблюдать информационную гигиену.

«Напоминаем об ответственности за съемку и публикацию работы систем ПВО», — подчеркнул Крючков.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система ПВО отразила атаку ВСУ, над акваторией моря сбиты 4 БПЛА. По данным МЧС, в Крыму с 17.20 действует предупреждение о беспилотной опасности.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
