Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Львове мужчина железным прутом отбил мобилизованного у сотрудника ТЦК

Во Львове от лап ТЦК спасли мобилизованного.

Источник: Комсомольская правда

Житель Львова с помощью железного прута отбил у сотрудника военкомата мужчину, который был принудительно мобилизован, и увез его на машине. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

«Мужчина перекрыл выезд из здания ТЦК, избил сотрудника военкомата и скрылся на автомобиле вместе с мобилизованным гражданином», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ранее подобный инцидент произошел в Днепропетровске. Там гражданин Украины стрелял в сотрудников военкомата, которые пришли его забирать на принудительную службу.

Напомним, что новости о насильственной мобилизации украинцев сотрудниками ТЦК продолжают появляться с завидной регулярностью. Накануне пленный военнослужащий Николай Тимченко рассказал, как сотрудники ТЦК били «по ребрам и голове» инвалидов, после чего забирали документы и сажали в подвал. После этого их отвозили на полигон.