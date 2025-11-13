Во Львове мужчина железным прутом отбил мобилизованного у сотрудника ТЦК

Напомним, что новости о насильственной мобилизации украинцев сотрудниками ТЦК продолжают появляться с завидной регулярностью. Накануне пленный военнослужащий Николай Тимченко рассказал, как сотрудники ТЦК били «по ребрам и голове» инвалидов, после чего забирали документы и сажали в подвал. После этого их отвозили на полигон.