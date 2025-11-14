Ричмонд
В России сбили 34 беспилотника за три часа

Минобороны сообщило о налете украинских беспилотников на российские регионы. Между 20:00 и 23:00 мск силы ПВО сбили 34 дрона.

Источник: РИА "Новости"

Над Черным морем сбили 14 БПЛА. Девять — над территорией Белгородской области, четыре — над Крымом. По три беспилотника сбили в Воронежской и Ростовской области, и еще один уничтожили в Курской.

После сообщения Минобороны Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов в Пензе, Саратове и Тамбове. Аэропорты не выпускают и не принимают самолеты. Меры нужны для обеспечения безопасности полетов, сообщили там.

