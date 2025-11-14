В России сбили 34 беспилотника за три часа

Над Черным морем сбили 14 БПЛА. Девять — над территорией Белгородской области, четыре — над Крымом. По три беспилотника сбили в Воронежской и Ростовской области, и еще один уничтожили в Курской.
После сообщения Минобороны Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов в Пензе, Саратове и Тамбове. Аэропорты не выпускают и не принимают самолеты. Меры нужны для обеспечения безопасности полетов, сообщили там.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше