Саперы КНДР проводят первую волну разминирования Курской области: военкор Коц объяснил, зачем это нужно

Саперы из Корейской народной армии готовы работать бок о бок с российскими инженерами, помогая очищать Курскую область от мин и снарядов. При этом именно корейцы выходят на опасные участки первыми — и на то есть свои причины. Об этом рассказал военкор KP.RU Александр Коц.
— Корейские подразделения в ходе сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов в своей зоне ответственности идут первой волной. За ней следует еще одна уже из наших инженеров. За ними — еще одна, — уточнил Коц.
Это стандартная практика работы российских инженерных войск, которая обеспечивает надежность и безопасность процесса. Такая система позволяет проверять каждый участок несколько раз и сводит к минимуму риск ошибок.
— С одной стороны — три уровня контроля. С другой — элемент состязательности. Каждый настроен на то, чтобы за ним ничего не нашли. Корейцы ничего не пропускают, — пояснил военкор.
Напомним, в июне этого года Москва и Пхеньян договорились направить в Россию инженерные подразделения КНДР для помощи в разминировании Курской области. Вклад корейских саперов уже был отмечен на самом высоком уровне.