Саперы КНДР проводят первую волну разминирования Курской области: военкор Коц объяснил, зачем это нужно

Саперы из Корейской народной армии готовы работать бок о бок с российскими инженерами, помогая очищать Курскую область от мин и снарядов. При этом именно корейцы выходят на опасные участки первыми — и на то есть свои причины. Об этом рассказал военкор KP.RU Александр Коц.