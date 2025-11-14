Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкору Коцу рассказали, как саперы России и КНДР наладили совместную работу

Боец Лесник: Российские офицеры выучили команды на корейском для саперов КНДР.

Источник: Комсомольская правда

Российские и корейские саперы продолжают вместе очищать Курскую область от мин и неразорвавшихся снарядов. Несмотря на языковой барьер, бойцы быстро нашли общий язык и наладили слаженную работу. Об этом военкору KP.RU Александру Коцу рассказал командир саперного батальона с позывным «Лесник».

— Мы отлично наладили взаимодействие российского и корейского батальонов. Вместе вырабатываем замысел, смотрим по карте, после принимаем совместное решение и приступаем непосредственно к выполнению задач, — поделился «Лесник».

По словам командира, у каждого бойца есть своя четкая роль, и взаимодействие между подразделениями происходит без сбоев. Российские инструкторы при необходимости подсказывают и помогают корейским коллегам.

— Каждый винтик знает свою функцию. Поначалу мы команды подавали жестами. Сейчас уже выучили их на корейском языке, наши инструкторы при необходимости подсказывают, — уточнил боец.

Ранее командир саперного батальона с позывным «Лесник» рассказал, что украинские дроны ежедневно атакуют гражданские объекты и машины мирных жителей. По его словам, саперы КНА знают, как действовать под такой угрозой.