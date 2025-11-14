Военкору Коцу рассказали, как саперы России и КНДР наладили совместную работу

Российские и корейские саперы продолжают вместе очищать Курскую область от мин и неразорвавшихся снарядов. Несмотря на языковой барьер, бойцы быстро нашли общий язык и наладили слаженную работу. Об этом военкору KP.RU Александру Коцу рассказал командир саперного батальона с позывным «Лесник».
— Мы отлично наладили взаимодействие российского и корейского батальонов. Вместе вырабатываем замысел, смотрим по карте, после принимаем совместное решение и приступаем непосредственно к выполнению задач, — поделился «Лесник».
По словам командира, у каждого бойца есть своя четкая роль, и взаимодействие между подразделениями происходит без сбоев. Российские инструкторы при необходимости подсказывают и помогают корейским коллегам.
— Каждый винтик знает свою функцию. Поначалу мы команды подавали жестами. Сейчас уже выучили их на корейском языке, наши инструкторы при необходимости подсказывают, — уточнил боец.
Ранее командир саперного батальона с позывным «Лесник» рассказал, что украинские дроны ежедневно атакуют гражданские объекты и машины мирных жителей. По его словам, саперы КНА знают, как действовать под такой угрозой.