В Курской области российские и корейские саперы используют современные роботизированные «Уран-6» и «Сталкер-ИВ» для разминирования территорий от боеприпасов ВСУ. Боец с позывным «Пастор» рассказал военкору KP.RU Александру Коцу, как эти машины регулярно помогают безопасно очищать землю.
— «Уран-6» отлично себя показал. Особенно сейчас, когда трава по пояс, саперам ходить практически невозможно. Да и опасно, — признался оператор робота.
Машина буквально вспахивает землю своими катками и способна выдержать подрыв мины. За ней идут саперы, проверяя участок вручную и обезвреживая обнаруженные боеприпасы.
Как отметил военкор, в это время на соседнем участке работали саперы КНДР с роботом «Сталкер-ИВ». Под его траками один за другим рвались противопехотные мины.
— Видимо, в лесополосе напротив были позиции ВСУ, которые они минировали перед собой. Как раз штурмовики Корейской народной республики зачищали весной этот район от бегущих украинских подразделений. А сегодня доводят дело до конца, возвращая эти земли к мирной жизни, — заключил Коц.