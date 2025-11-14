Ричмонд
Подмога саперам: как «Уран-6» и «Сталкер-ИВ» справляются с минами ВСУ

Военкор Коц рассказал о роботах «Уран-6» и «Сталкер-ИВ» для разминирования.

Источник: Комсомольская правда

В Курской области российские и корейские саперы используют современные роботизированные «Уран-6» и «Сталкер-ИВ» для разминирования территорий от боеприпасов ВСУ. Боец с позывным «Пастор» рассказал военкору KP.RU Александру Коцу, как эти машины регулярно помогают безопасно очищать землю.

— «Уран-6» отлично себя показал. Особенно сейчас, когда трава по пояс, саперам ходить практически невозможно. Да и опасно, — признался оператор робота.

Машина буквально вспахивает землю своими катками и способна выдержать подрыв мины. За ней идут саперы, проверяя участок вручную и обезвреживая обнаруженные боеприпасы.

Как отметил военкор, в это время на соседнем участке работали саперы КНДР с роботом «Сталкер-ИВ». Под его траками один за другим рвались противопехотные мины.

— Видимо, в лесополосе напротив были позиции ВСУ, которые они минировали перед собой. Как раз штурмовики Корейской народной республики зачищали весной этот район от бегущих украинских подразделений. А сегодня доводят дело до конца, возвращая эти земли к мирной жизни, — заключил Коц.