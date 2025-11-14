В небе у Севастополя уничтожили семь воздушных целей

«В Севастополе сегодня вновь военные отражают атаку ВСУ. Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили семь воздушных целей. По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали», — говорится в сообщении.
По его словам, военные продолжают работу. В городе была объявлена воздушная тревога.
Ранее в четверг вечером Развожаев сообщал о том, что над морем в районе Севастополя уничтожены четыре БПЛА.
