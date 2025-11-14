Ричмонд
В нескольких российских регионах отражают атаку БПЛА

Семь воздушных целей уничтожены в небе у Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По предварительным данным, объекты инфраструктуры не повреждены. Через 20 минут после этого сообщения Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги.

Источник: РИА "Новости"

Вместе с этим беспилотную опасность объявили в Ульяновской области и Татарстане, передает ТАСС. В Оренбурге из-за угрозы налета БПЛА закрыли аэропорт, в области действует предупреждение о возможных ударах беспилотников, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Опасность удара беспилотников действует в нескольких районах Краснодарского края. В Новороссийске объявлен сигнал «Внимание всем», беспилотная опасность действует в Анапе и Туапсинском округе. В Геленджике «идет отражение атаки БПЛА со стороны Новороссийска», сообщил глава города Алексей Богодистов.

Ночью в России приостановили работу аэропорты в Пензе, Саратове, Тамбове и Краснодаре, сообщали в Росавиации. О пострадавших не сообщается.

