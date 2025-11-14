Ричмонд
Российские военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Российские расчёты ударных беспилотников выявили и уничтожили пункт управления крупными дронами типа «Баба-Яга» ВСУ на запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник расчёта БПЛА 1429-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Днепр» с позывным «Яга».

Источник: © РИА Новости

«Большой уклон идёт на пункты управления БПЛА (ВСУ — ред.) — это у нас приоритет. Как только мы их обнаруживаем, сразу идём в работу (наносим удар — ред.). Был найден пункт управления “Баба-Яги”. Разведчики скинули координаты и “объективку” (кадры фиксации противника — ред.), я по ним отработал (ударными БПЛА — ред.) — несколько раз залетел в блиндаж противника. Благодаря этому они продолжительное время не могли работать», — рассказал военнослужащий.

По его словам, уничтоженный пункт, предположительно, принадлежавший 65-й бригаде ВСУ, обслуживали опытные операторы, поэтому его уничтожение нанесло «существенный урон противнику».

В распоряжении агентства также есть кадры уничтожения пункта управления операторов БПЛА противника.

