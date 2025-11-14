В Киеве прогремела третья за ночь серия взрывов

«В Киеве снова слышны громкие звуки взрывов», — говорится в публикации в его Telegram-канале.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по всей территории страны звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.