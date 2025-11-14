ТАСС: в районе Купянска и Красноармейска применяют тысячи дронов «Бумеранг»

«Линейка дронов “Бумеранг” широко применяется российскими войсками в районах Купянска и Красноармейска. Количество поставляемых аппаратов не раскрывается, но их число исчисляется тысячами. Аппараты, разработанные в Москве, позволяют расширять так называемую серую зону — для глаз разведчиков не остается незамеченных объектов. “Бумеранги” позволяют выявлять цели различного характера на большой глубине фронта. Наши войска перекрывают, отрезают локации, не позволяя врагу получать снабжение, изолируя подразделения ВСУ», — сказал источник.
По словам собеседника агентства, на дронах «Бумеранг» реализована технология автоматического удержания цели на основе ИИ, которая делает аппараты устойчивыми к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет дронам поражать цели без участия оператора.
В линейку дронов «Бумеранг» входят модели «Бумеранг 10» с тепловизионной камерой, «Бумеранг 10» с автоматом удержания цели и тепловизионной камерой, «Бумеранг 10» с оптоволоконной связью.