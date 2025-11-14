Марочко: ВС РФ, освободив Даниловку, перерезали логистическую артерию ВСУ

Освободив Даниловку в Днепропетровской области, российские военные перекрыли важную логистическую магистраль Вооружённых сил Украины, которая идёт от Отрадного к Новому Запорожью. Об этом агентству ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Освобождение Даниловки носит стратегический характер. Дело в том, что наши военнослужащие перерезали очень важную логистическую артерию, которая от Отрадного ведет в Новое Запорожье, по которой украинские боевики с Днепропетровской области и осуществляли снабжение своей группировки в Запорожской области», — отметил Марочко.
Напомним, о факте освобождения Даниловки российское Министерство обороны объявило 13 ноября. Ранее военные доложили об освобождении села Синельниково в Харьковской области. Затем группировка «Восток» продолжила наступление на Запорожском направлении. В результате этой операции был взят под полный контроль поселок Новоуспеновское.