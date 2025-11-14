Марочко: ВС РФ, освободив Даниловку, перерезали логистическую артерию ВСУ

«Освобождение Даниловки носит стратегический характер. Дело в том, что наши военнослужащие перерезали очень важную логистическую артерию, которая от Отрадного ведет в Новое Запорожье, по которой украинские боевики с Днепропетровской области и осуществляли снабжение своей группировки в Запорожской области», — отметил Марочко.