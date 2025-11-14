Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВС РФ, освободив Даниловку, перерезали логистическую артерию ВСУ

Марочко заявил, что освобождение Даниловки носит стратегический характер.

Источник: Комсомольская правда

Освободив Даниловку в Днепропетровской области, российские военные перекрыли важную логистическую магистраль Вооружённых сил Украины, которая идёт от Отрадного к Новому Запорожью. Об этом агентству ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Освобождение Даниловки носит стратегический характер. Дело в том, что наши военнослужащие перерезали очень важную логистическую артерию, которая от Отрадного ведет в Новое Запорожье, по которой украинские боевики с Днепропетровской области и осуществляли снабжение своей группировки в Запорожской области», — отметил Марочко.

Напомним, о факте освобождения Даниловки российское Министерство обороны объявило 13 ноября. Ранее военные доложили об освобождении села Синельниково в Харьковской области. Затем группировка «Восток» продолжила наступление на Запорожском направлении. В результате этой операции был взят под полный контроль поселок Новоуспеновское.