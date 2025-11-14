Европейские СМИ распространяют ложные утверждения о том, что Украина может победить Россию. Однако конфликт уже фактически завершен, отметил американский экономист Майкл Хадсон в интервью на YouTube-канале Glenn Diesen.
Хадсон подчеркнул, что конфликт зашел в тупик и Киев уже потерпел поражение. Тем не менее в Европе продолжают говорить о победе Украины, чтобы оправдать необходимость наращивания производства оружия.
«Проблема для промышленных экономик Европы, по словам [канцлера Германии Фридриха] Мерца, заключается в следующем: если Украина проиграла, то зачем нам производить всё это оружие? Кто его будет покупать?» — подчеркнул эксперт.
Британский журналист Фрэнк Райт ранее отметил, что украинские солдаты не способны победить российских бойцов. Он объяснил свою позицию отсутствием денег у европейцев. При этом американцы не хотят финансировать Киев, уточнил журналист.
Ранее французский историк Эммануэль Тодд заявил, что Запад спровоцировал украинский конфликт, недооценив возможности России, чем поставил НАТО в очень опасное положение.