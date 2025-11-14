Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Восток» уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили гаубицами «Гиацинт-С» пункты управления беспилотной авиацией противника в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты самоходных артиллерийских орудий “Гиацинт-С” группировки войск “Восток” уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что координаты целей были получены от операторов разведывательных БПЛА, которые в режиме реального времени передавали данные для наведения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше