«Восток» уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

«Расчеты самоходных артиллерийских орудий “Гиацинт-С” группировки войск “Восток” уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что координаты целей были получены от операторов разведывательных БПЛА, которые в режиме реального времени передавали данные для наведения.
