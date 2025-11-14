Группировка «Запад» сорвала попытку прорыва группы ВСУ в Купянском районе

«На кадрах объективного контроля видны прямые попадания FPV-дронов и уничтожения автомобильной техники с боевиками ВСУ, пытавшихся прорваться в районе населенного пункта Петровка Купянского района», — говорится в сообщении.
Отмечается, что противник был уничтожен операторами ударных БПЛА 27-й мотострелковой бригады группировки войск «Запад».
