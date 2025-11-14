Ричмонд
Группировка «Запад» сорвала попытку прорыва группы ВСУ в Купянском районе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили автомобиль, на котором военнослужащие ВСУ пытались прорваться в районе населенного пункта Петровка в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На кадрах объективного контроля видны прямые попадания FPV-дронов и уничтожения автомобильной техники с боевиками ВСУ, пытавшихся прорваться в районе населенного пункта Петровка Купянского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что противник был уничтожен операторами ударных БПЛА 27-й мотострелковой бригады группировки войск «Запад».

