Артиллеристы-десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» тульских десантников уничтожили скопление пехоты и легкобронированной техники ВСУ в лесном массиве в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделениями беспилотной авиации тульских десантников накануне была выявлена очередная площадная цель — скопление пехоты, легкобронированной и автомобильной техники ВСУ в лесополосе. Получив координаты цели, расчет РСЗО БМ-21 “Град” выдвинулся в заданную точку и точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение назначенной цели», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что после выполнения боевой задачи расчет оперативно сменил позицию, чтобы уйти из-под огня средств контрбатарейной борьбы противника.

В Минобороны добавили, что расчеты РСЗО «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ, выполняя боевые задачи по уничтожению противника в Сумской области, создают буферную зону вдоль границы с Россией. Они наносят прицельные удары по живой силе, бронетехнике, складам с боеприпасами, пунктам дислокации личного состава ВСУ, огневым позициям и опорным пунктам, а также пунктам управления беспилотной авиацией противника. Координация огневых средств с разведкой остается ключевым фактором точности и эффективности ударов, создавая благоприятные условия для наступательных действий штурмовых подразделений.

