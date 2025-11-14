В Пермском крае ввели запрет на публикацию данных о БПЛА и средствах ПВО

Запрет на публикацию данных о беспилотниках (БПЛА), средствах противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ввели в Пермском крае.
Соответствующий указ, подписанный губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, размещён на сайте регионального правительства.
Согласно документу, запрещается распространение в Сети фото- и видеоматериалов, связанных работой систем ПВО и РЭБ, а также с применением БПЛА, в том числе данных, позволяющих идентифицировать тип дрона, его местонахождение, траекторию полёта, места атаки, факт поражения объектов и характер повреждений. Кроме того, под запрет попадает информация, раскрывающая места расположения и дислокации ВС РФ, правоохранительных органов и военной инфраструктуры.
«Запрет не распространяется на информацию, официально опубликованную органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и их подведомственными организациями в средствах массовой информации, средствах массовой коммуникации, включая информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет”», — говорится в указе.
Напомним, утром 14 ноября в Прикамье ввели режим беспилотной опасности.