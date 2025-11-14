«Красная звезда»: саперы из КНДР участвуют в разминировании Курской области

Издание отмечает, что на Курщине саперам попадаются артиллерийские и минометные снаряды производства США, Великобритании, Болгарии, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты и выстрелы к АГС, состоящие на вооружении у десятка стран блока НАТО, и самодельные взрывные устройства украинского производства, сообщает издание. Также встречаются заминированные бытовые предметы, детские игрушки и тела убитых солдат ВСУ.