Омский «Солнцепек» прошел модернизацию защиты от беспилотников

Очередная партия тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» отправилась из Омска в зону проведения СВО. Машины получили модернизированный комплекс защиты от беспилотников, сообщает пресс-служба АО «Омсктрансмаш».
Перед отправкой в российские войска техника прошла пробеговые испытания, в ходе которых была проверена надежность работы механизмов и приборов. По результатам испытаний изделия показали высокое качество и соответствие тактико-техническим характеристикам и требованиям технического задания на поставку. Данная партия снабжена новым защитным комплексом от дронов. При его разработке был учтен опыт боевого применения.
Эти боевые машины базируются на шасси танка Т-72. Однако, как заявили на АО «Омсктрансмаш», уже заканчиваются испытания модернизированной версии ТОС на базе танка Т-80. На данной модификации введен ряд улучшений, которые обеспечивают большую дальность, точность и автоматизацию процессов. Омская ТОС-1А «Солнцепек» стала одним из символов специальной военной операции. Изображение машины размещено на медали Омской области «За участие в СВО».