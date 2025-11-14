Омский «Солнцепек» прошел модернизацию защиты от беспилотников

Перед отправкой в российские войска техника прошла пробеговые испытания, в ходе которых была проверена надежность работы механизмов и приборов. По результатам испытаний изделия показали высокое качество и соответствие тактико-техническим характеристикам и требованиям технического задания на поставку. Данная партия снабжена новым защитным комплексом от дронов. При его разработке был учтен опыт боевого применения.