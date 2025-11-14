«Мы не говорили ни о каком оружии»: Вучич раскрыл содержание диалога с Макроном

Президент Сербии Александр Вучич сделал заявление для прессы, в котором раскрыл содержание переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном. Встреча двух политиков, состоявшаяся в Париже, была полностью посвящена поиску путей урегулирования конфликта на Украине.
Как передает сербское информагентство Tanjug, в ходе диалога не поднимались вопросы, связанные с поставками вооружений или боеприпасов. «Верите или нет, мы не говорили ни о каком оружии», — подчеркнул сербский лидер.
По его словам, центральными темами обсуждения стали перспективы достижения мира и возможные форматы мирных переговоров. Вучич добавил, что беседа с Макроном также затронула более широкий круг стратегических вопросов, касающихся будущих шагов европейских стран.
Накануне Вучич заявил, что его страна рискует оказаться «между молотом и наковальней» на фоне подготовки европейских государств к возможному вооруженному конфликту с Россией.