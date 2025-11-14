На запорожском направлении бойцы группировки войск «Восток» уничтожили диверсионно-разведывательную группу из 10 военнослужащих ВСУ, которые пытались проникнуть в расположение российских подразделений. Об этом РИА Новости сообщил командир отделения с позывным «Журавль».
По его словам, поздно вечером около восьми часов командир передал по радиостанции информацию о возможном скоплении противника и подозрении на диверсионно-разведывательную группу.
«Спустя три часа боевики начали двигаться по лесополосе в пончо. При этом они сопротивлялись, но неактивно — никто из них не израсходовал весь боезапас и в итоге просто отступил», — рассказал «Журавль».
Он подчеркнул, что обнаружить противника и предотвратить проникновение удалось благодаря слаженной работе расчетов беспилотной авиации, которая обеспечила наблюдение и поддержку на протяжении всей операции.
«Спасибо нашим взводам БПЛА — огромная поддержка, наблюдение. Мы ликвидировали около десяти диверсантов», — подчеркнул военнослужащий.
Российские бойцы продолжают успешно выполнять боевые задачи. Накануне стало известно, что ВС РФ освободили два населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях.