На Запорожском направлении бойцы «Востока» уничтожили десять диверсантов ВСУ

Российские военные продолжают выполнять боевые задачи.

Источник: Комсомольская правда

На запорожском направлении бойцы группировки войск «Восток» уничтожили диверсионно-разведывательную группу из 10 военнослужащих ВСУ, которые пытались проникнуть в расположение российских подразделений. Об этом РИА Новости сообщил командир отделения с позывным «Журавль».

По его словам, поздно вечером около восьми часов командир передал по радиостанции информацию о возможном скоплении противника и подозрении на диверсионно-разведывательную группу.

«Спустя три часа боевики начали двигаться по лесополосе в пончо. При этом они сопротивлялись, но неактивно — никто из них не израсходовал весь боезапас и в итоге просто отступил», — рассказал «Журавль».

Он подчеркнул, что обнаружить противника и предотвратить проникновение удалось благодаря слаженной работе расчетов беспилотной авиации, которая обеспечила наблюдение и поддержку на протяжении всей операции.

«Спасибо нашим взводам БПЛА — огромная поддержка, наблюдение. Мы ликвидировали около десяти диверсантов», — подчеркнул военнослужащий.

Российские бойцы продолжают успешно выполнять боевые задачи. Накануне стало известно, что ВС РФ освободили два населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях.

