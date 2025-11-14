В Приморье хирурги провели сложнейшую операцию участнику СВО

Проведение операции было сопряжено с рядом сложностей. Из-за предыдущего ранения и двух перенесенных операций у пациента сформировался выраженный спаечный процесс в брюшной полости. Дополнительной трудностью стало отсутствие в медицинских документах данных о точном объеме ранее удаленного участка кишки. Для оценки ситуации и подготовки к возможным интраоперационным осложнениям было проведено углубленное обследование, включавшее компьютерную томографию, колоноскопию и исследование через стому.