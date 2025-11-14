В России дроны повредили нефтебазу, куда доставлялась казахстанская нефть

Инцидент произошел 14 ноября 2025 года, пожар на объекте успешно ликвидирован, пострадавших нет.
Комплекс «Шесхарис» играет одну из важных ролей роль в логистике. Через его инфраструктуру казахстанские экспортеры ежегодно отгружают свыше 6 млн тонн нефти.
Груз следует по двум основным маршрутам: Нефтепровод Атырау — Самара — Новороссийск, обеспечивающий прямую транзитную поставку; Нефтепровод Махачкала — Новороссийск. Где до Махачкалы сырье доставляется танкерами и железнодорожными цистернами.
