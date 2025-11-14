Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России дроны повредили нефтебазу, куда доставлялась казахстанская нефть

В порту Новороссийска зафиксировано повреждение нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис» в ходе ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет energy monitor.

Источник: Курсив

Инцидент произошел 14 ноября 2025 года, пожар на объекте успешно ликвидирован, пострадавших нет.

Комплекс «Шесхарис» играет одну из важных ролей роль в логистике. Через его инфраструктуру казахстанские экспортеры ежегодно отгружают свыше 6 млн тонн нефти.

Груз следует по двум основным маршрутам: Нефтепровод Атырау — Самара — Новороссийск, обеспечивающий прямую транзитную поставку; Нефтепровод Махачкала — Новороссийск. Где до Махачкалы сырье доставляется танкерами и железнодорожными цистернами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше