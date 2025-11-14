Перечислены последствия атаки БПЛА на порт Новороссийска: есть ли пострадавшие

Перечислены последствия атаки украинского беспилотника на порт в Новороссийске. Обломки БПЛА повредили судно, а также пострадало три человека. Пострадавшие — это члены экипажа корабля.
«В результате массированной атаки на Новороссийск обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту. По предварительной информации, пострадали три человека из экипажа корабля. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — заявили в оперштабе региона.
Ранее сообщалось, что враг пытался атаковать Новороссийск. Нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» повреждена при атаке БПЛА. Фрагментами дронов задеты береговые сооружения. На месте работают оперативные службы. Также из-за обломки дронов повредили жилые дома, в многоквартирном доме выбиты стекла, посечен фасад здания. Пострадал один гражданский, мужчину доставили с ранениями в больницу, его жизни ничего не угрожает.