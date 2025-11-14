Ричмонд
В Анапе объявляли угрозу атаки БПЛА

Угрозу атаки БПЛА объявляли в Анапе ночью 14 ноября.

В Анапе объявляли угрозу атаки БПЛА ночью 14 ноября. Жителей города предупредили о возможном падении беспилотников.

Для безопасности мэрия Анапы просила не выходить на улицу, не пользоваться лифтом, не находиться у окон и дверей. Жителей призвали укрыться в защищенном помещении.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал по всему Краснодарскому краю. Напомним, массированной атаке БПЛА подвергся Новороссийск. В городе-герое обломками повредило нефтебазу, гражданское судно в порту, выбило окна в квартирах.

Известно о четверых пострадавших. Один мужчина находился в квартире. Его госпитализировали. Кроме того, пострадали три человека из экипажа корабля. Им оказывают необходимую помощь в больнице.

