ПВО сбила 216 дронов за ночь

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке.
Большинство из них — 66 БПЛА — ликвидировали в Краснодарском крае. Еще 59 — над Черным морем, 45 — в Саратовской области, а 19 — в Крыму.
Кроме того российские бойцы поразили восемь дронов — в Волгоградской области, семь — в Ростовской, четыре — в Белгородской, три — в Тамбовской, два — в Брянской, а также по одному — в Воронежской, Нижегородской и Оренбургской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.