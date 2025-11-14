Ричмонд
ПВО сбила 216 дронов за ночь

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. ПВО уничтожила за ночь 216 дронов ВСУ над регионами России, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке.

Большинство из них — 66 БПЛА — ликвидировали в Краснодарском крае. Еще 59 — над Черным морем, 45 — в Саратовской области, а 19 — в Крыму.

Кроме того российские бойцы поразили восемь дронов — в Волгоградской области, семь — в Ростовской, четыре — в Белгородской, три — в Тамбовской, два — в Брянской, а также по одному — в Воронежской, Нижегородской и Оренбургской.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
