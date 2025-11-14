Самарский аэропорт Курумоч закрывали 14 ноября из-за угрозы атаки БПЛА

Ранним утром 14 ноября был закрыт самарский аэропорт Курумоч. Об этом сообщили в Росавиации около 05.00. Спустя три с лишним часа ограничения сняли. Напомним, что ночью в регионе объявили угрозу атаки беспилотников.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — прокомментировал представитель Росавиации.
За это время были задержаны два самолета из Самары — в Москву и Новый Уренгой. Есть перебои и в расписании прибывающих рейсов: позже обычного прилетят самолеты из Казани и Москвы. В остальном же воздушная гавань возвращается к привычному режиму работы.
