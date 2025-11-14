Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарский аэропорт Курумоч закрывали 14 ноября из-за угрозы атаки БПЛА

В Самаре сняли ограничения в аэропорту Курумоч.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 14 ноября был закрыт самарский аэропорт Курумоч. Об этом сообщили в Росавиации около 05.00. Спустя три с лишним часа ограничения сняли. Напомним, что ночью в регионе объявили угрозу атаки беспилотников.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — прокомментировал представитель Росавиации.

За это время были задержаны два самолета из Самары — в Москву и Новый Уренгой. Есть перебои и в расписании прибывающих рейсов: позже обычного прилетят самолеты из Казани и Москвы. В остальном же воздушная гавань возвращается к привычному режиму работы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше