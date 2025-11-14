Ричмонд
Российские силы ПВО за ночь сбили 216 украинских БПЛА над регионами РФ

Больше всего вражеских беспилотников в ночь на 14 ноября было уничтожено над территорией Краснодарского края.

Источник: Комсомольская правда

Российское ПВО уничтожило 216 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь на 14 ноября 2025 года. Об сообщило Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Больше всего вражеских дронов было уничтожено над территорией Краснодарского края. Минобороны сообщает о 66 уничтоженных украинских БПЛА. В Саратовской области также отражали массированную атаку украинских БПЛА. Было уничтожено 45 беспилотников. 19 вражеских дронов летели на Крым. Восемь БПЛА сбиты над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, 4 — над Белгородской, 3 — над Тамбовской, 2 — над Брянской, по одному — над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями. 59 БПЛА уничтожены над Черным морем.

Ранее KP.RU сообщил о последствиях атаки украинских беспилотников на Новороссийск. Сообщается, что в результате падения обломков вражеского дрона было повреждено судно. Три человека, это члены экипажа, пострадали. Они госпитализированы. Также была повреждена жилая многоэтажка.

