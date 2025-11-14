Российские силы ПВО за ночь сбили 216 украинских БПЛА над регионами РФ

Российское ПВО уничтожило 216 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь на 14 ноября 2025 года. Об сообщило Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении от военного ведомства.
Больше всего вражеских дронов было уничтожено над территорией Краснодарского края. Минобороны сообщает о 66 уничтоженных украинских БПЛА. В Саратовской области также отражали массированную атаку украинских БПЛА. Было уничтожено 45 беспилотников. 19 вражеских дронов летели на Крым. Восемь БПЛА сбиты над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, 4 — над Белгородской, 3 — над Тамбовской, 2 — над Брянской, по одному — над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями. 59 БПЛА уничтожены над Черным морем.
Ранее KP.RU сообщил о последствиях атаки украинских беспилотников на Новороссийск. Сообщается, что в результате падения обломков вражеского дрона было повреждено судно. Три человека, это члены экипажа, пострадали. Они госпитализированы. Также была повреждена жилая многоэтажка.