В Волгоградской области отразили атаку дронов на энергообъекты

ПВО уничтожили 8 украинских беспилотников над регионом.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 14 ноября 2025 года в Волгоградской области отбивали массированную атаку дронов. Беспилотную опасность объявили еще вечером в четверг, в 21.47, Росавиация закрыла аэропорт. По информации, которую озвучил волгоградский губернатор Андрей Бочаров, беспилотники летели на энергообъекты. По данным Минобороны, за ночь уничтожили 8 БПЛА в небе над Волгоградской областью.

— Силами ПВО отражена атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, перебоев с электроснабжением нет, — прокомментировал Бочаров.

Глава региона также отметил, что повреждений жилых домов и пострадавших нет.

