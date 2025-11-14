В Волгоградской области отразили атаку дронов на энергообъекты

Ночью 14 ноября 2025 года в Волгоградской области отбивали массированную атаку дронов. Беспилотную опасность объявили еще вечером в четверг, в 21.47, Росавиация закрыла аэропорт. По информации, которую озвучил волгоградский губернатор Андрей Бочаров, беспилотники летели на энергообъекты. По данным Минобороны, за ночь уничтожили 8 БПЛА в небе над Волгоградской областью.
— Силами ПВО отражена атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, перебоев с электроснабжением нет, — прокомментировал Бочаров.
Глава региона также отметил, что повреждений жилых домов и пострадавших нет.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше