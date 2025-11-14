Один беспилотник сбит в Нижегородской области прошедшей ночью

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны России.
В том числе, был сбит один БПЛА над территорией Нижегородской области.
