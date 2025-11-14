Над Кубанью ночью сбили 66 БПЛА

Всего за ночь над регионами РФ перехватили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Среди них 19 — над Республикой Крым и 59 — над акваторией Черного моря.
«Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждения получила нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также ряд береговых объектов. Также повреждения получили три многоквартирных дома.
