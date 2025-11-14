В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели ночью 14 ноября. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.
По данным Минобороны РФ, над территорией Краснодарского края в течение прошедшей ночи ликвидировали 66 беспилотников. Еще 59 — над акваторией Черного моря. В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждения получила нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и три многоквартирных дома.
